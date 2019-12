T24- Bugün Anneler Günü.. Anneler Günü, Anna Jarvis'in 1908 yılında kaybettiği kendi annesi için anma günü olarak başladı. Bugün dünyanın kutladığı bu özel gün, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika çapında genişledi. Annelere armağan edilen ve zamanla başka ülkelere de yayılan Anneler Günü, Türkiye'de de 1955 yılından bu yana Mayıs ayının 2. haftasında kutlanmaya başlandı.





Bu yılki anneler günü öncesinde Bebeğim ve Biz dergisi, ünlü annelere ve erkeklere bu özel günün kendileri için ne ifade ettiğini sordu:





BANA GÜLSÜNLER İSTERİM



Anjelika Akbar-Piyanist: Ünlü piyanist Anjelika Akbar, kadınlara doğum yaptıktan sonra iş yerinden iki yıl boyunca ücretli doğum izni verilmesini istiyor. Akbar'ın oğulları Yürek ve Timur'dan istediği ise çok basit: "Gülücük!"



ANNE SEVGİSİ VEREN HERKESE TEŞEKKÜRLER



Açelya Akkoyun-Oyuncu: Ben böyle özel günlere karşıyım. Kendim için çok güzel bir gün olabilir, çünkü benim annem hayatta ve kendim de anneyim. Fakat böyle günlerde bu tutkuyu tadamamış, annesi olmayan insanlar için hep üzülürüm. O yüzden bence böyle günlerde anne sevgisi veren herkesin gönlüne teşekkür etmek gerekiyor.





SEVDİKLERİMİZİN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ



Sinem Güven-Manken: Kızımla beraber geçireceğim ikinci Anneler Günü. Ben aslında özel günlere çok fazla takılmam. Bunları tüketim günleri olarak görüyorum. Anne-babamızın, sevdiklerimizin kıymetini her zaman bilmeliyiz. Onlara olan sevgimizi, saygı çerçevesinde her zaman göstermeliyiz. Ama tabii ki Allah herkese çocuğu ile birlikte bu günleri geçirmeyi nasip etsin. Anne olduktan sonra daha çok hassaslaşıyorsunuz Allah kimseyi sevdiklerinden ayırmasın. Her annenin, Anneler Günü kutlu olsun.



BENİ SÜREKLİ ARASIN YETER



Selda Özbek-Oyuncu: Sadece özel günlerde değil, her zaman aramak ve hatırlamak en güzeli. Bunu hayata katmak önemli. İleride oğlum Efe'nin beni her zaman aramasını isterim. Onun sağlıklı ve mutlu olduğunu bilmekten daha iyi bir duygu olamaz benim için.



YAMAN'LA BAŞ BAŞA...



Emina Sandal-Pop şarkıcısı: Bu benim ikinci Anneler Günü'm olacak. Bu yıl Yaman da artık benimle konuşup bana cevap verebiliyor. Dolayısıyla onunla başbaşa daha çok şey paylaşabileceğiz. Tüm günü oğlumla birlikte geçireceğim.



ERKEKLLER ANNELERİNE SESLENDİ





ANNEM BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL



Mustafa Sandal-Pop şarkıcısı: Annelerimiz bizim için çok önemli. Bugüne kadar her yıl anneme bir sürpriz yapmışımdır. Bu yıl da onu çok şaşırtacağım. Annem benim için çok özel. Çocukluğumdan beri bana hep destek olmuş, en zor anlarımda yanımda olmuştur. Bu yılki Anneler Günü'nün en önemli özelliği ise, artık ailemizde ikinci bir annenin olması. Oğlumun annesi Emina'nın ikinci Anneler Günü'nü oğlumla birlikte kutlayacağız. O anı fotoğraf karelerinde ölümsüzleştireceğiz.



SENİ ŞİMDİ DAHA İYİ ANLADIM



Murat Evgin-Müzisyen, oyuncu: Anneciğim, bizi yetiştirirken neler çektiğinizi, bebeğim olunca daha iyi anladım. Annelerin hakkının ödenemeyeceği konusunda artık hemfikiriz... Seni çok seviyorum. Anneler Günü'n kutlu olsun.





ANNEM EN İYİ ARKADAŞIM



Jess Molho-Oyuncu: Sen her zaman benim en iyi arkadaşım oldun. Bazen birlikte büyüdüğümüzü bile düşündüm. Bu mesleği seçmemi ve hâlâ hayal kurabilmemi, senin içinde yaşattığın o küçük kız çocuğuna borçluyum. Birlikte yaşayacağımız daha çok macera var. İyi ki varsın, seni çok seviyorum.