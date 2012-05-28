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Bugün akşama kadar yağmur yağacak!

Bugün akşam saatlerine kadar Marmara, Ege ve Karadeniz'de kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor

28 Mayıs 2012 11:05

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerine kadar Marmara'nın Batısı, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yerel gökgürültülü sağanak ve lokal dolu yağışı olacağı tahmin ediliyor.
 
Buna göre, Çanakkale, Edirne, Balıkesir'in kıyı ilçeleri, Manisa, İzmir'in kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere, Marmara'nın batısı(Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir) Kuzey Ege (Manisa İl merkezi ile Soma, Kırkağaç, Akhisar, Gölmarmara, Demirci, Gördes ilçeleri, İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinde Ödemiş, Menemen, Bergama, Beydağ, Kiraz, Kınık, Foça, Aliağa, Dikili ilçeleri), Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu,) ile Sakarya, Bursa, Yalova ve Amasya çevrelerinde aralıklarla kuvvetli gökgürültülü sağanak ve lokal dolu yağışı öngörülüyor.
 
Yetkililer, yurttaşların lokal dolu yağışı, kısa süreli fırtına, yıldırım, ani sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı tedbirli olmasını istedi.

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