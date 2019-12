T24- Binlerce gazeteci, İstanbul ve Ankara'da Ergenekon soruşturması kapsamında evleri basıldıktan sonra gözaltına alınan 10 gazeteci için eylem yaptı. İstanbul Taksim Meydanı'nda toplanan grup "Ahmet, Nedim onurumuzdur" sloganları atarak Galatasaray Meydanı'nda eylemi takip eden arkadaşlarına basın açıklaması yaptı. Protestoların bir diper ayağı ise Ankara'ydı. Kameralarını ve fotoğraf makinalarını bırakan gazeteciler, ağızlarını bantlayarak sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi.



Meslektaşları gözaltına alınan gazeteciler için Taksim'deydi - FOTO GALERİ



Gazetecilere yapılan baskı ve gözaltıları gazeteciler protesto etti - VİDEO







Fotoğraf: Burçin Korkmaz

Video: Begüm Atakan



İstiklal Caddesi'nde toplanan yüzlerce gazeteci, dün gözaltına alınan Ahmet Şık, Nedim Şener, Doğan Yurdakul, Mümtaz İdil, İklim Bayraktar, Sait Çakır, Müyesser Yıldız ve Coşkun Musluk için yürüdü. Yürüyüş, saat 12:00'da Taksim Meydanı'nda başladı. "Özgür basın herkese lazım" diye slogan atan göstericilerin ellerindeki "Gazeteciysen boyun eğmeyeceksin. Boyun eğeceksen, gazeteciyim demeyeceksin", "Bugün Ahmet, Nedim. Yarın kim?" yazılı pankartlar dikkat çekti.



Kalabalık Galatasaray Meydanı'na ulaştığında Gazetecilere Özgürlük Platformu, basın açıklaması yaptı. Açıklama, "Türkiye'deki basın ve ifade özgürlüğü ABD ile kıyaslanamayacak kadar ileri düzeyde olsaydı eğer, bu çok sevdiğimiz ülkemizde 25'i ulusal düzeyde, 60'ı yerel düzeyde faaliyet gösteren 85 meslek örgütü bir araya gelerek, Gazetecilere Özgürlük Platforumu kurma ihtiyacı duymazlardı" sözleriyle başladı.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç de yürüyüşü şöyle değerlendirdi:

“Gazetecilerin böyle bir yürüyüş yapma ihtiyacı duyduğuna göre bıçak kemiğe dayanmış olarak nitelendirmek gerekir diye düşünüyorum. Gazetecilik faliyetinin suç sayılması, özellikle de terör suçu sayılmasının basın üzerindeki baskısını meslektaşlarımızı mesleklerinden alıkoyulmasını eleştirmek, kınamak için protesto yapma zorunluluğunu duyduk.

Meslek faaliyetinin suç sayılması, gazetecinin haber kaynaklarıyla olan ilişkilerini terör örgütü biçiminde değerlendirmek gibi son dönemlerde moda bir anlayış sözkonusu. Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle bilgi ve belgelere ulaştığını, bunlardan haber ya da kitap hazırladıklarını biliyoruz.

Yargılanan çok sayıda meslekdaşımız var. TBMM’ye görev düştüğünü 2005 yılından beri söylüyoruz. Bu konuya ilgi gösterilmemesini yadırgıyoruz.”





Eyleme katılan bazı isimler:



Can Dündar, Celal Başlangıç, Hikmet Çetinkaya, Can Ataklı, Orhan Erinç, Oktay Ekşi, Ruşen Çakır, Mirgün Cabas, Çiğdem Anad, Mustafa Hoş, Bedri Baykam, Mustafa Altıok, Nedim Saban, Ertuğrul Kürkçü, Nail Güreli, Bahar Feyzan, Tuğrul Eryılmaz, Murat Çelikkan, Yıldırım Türker, Sırrı Süreyya Önder, Ruşen Çakır, Mete Çubukçu, Ümit Kıvanç, Nejat Yavaşoğlulları, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, Zeynep Göğüş, Ali Nesin, yürüyüşe katılanlar arasındaydı.





Ankara'da gazeteciler "ağızları bantlı" yürüdü



Ankara’da bir araya gelen gazeteciler, Ergenekon davası kapsamında aralarında Nedim Şener ve Ahmet Şık’ın da bulunduğu 9 gazeteci ve yazarın göz altına alınmasını, ağızlarına siyah bantlar yapıştırarak, Adalet Bakanlığı’na yürüyerek protesto etti.







hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Kızılay YKM önünde toplanan gazeteciler, “İleri demokrasi ile gurur duyuyoruz. ABD’den özgür basınımız var. Tutuklu gazeteci: 61, Yargılanan gazeteci: 2 bin, Gazetecilere açılan soruşma: 4bin” yazılı pankartla Adalet Bakanlığı’na yürüdü.



25 basın örgütünden oluşan Gazetecilere Özgürlük Platformu öncülüğünde, Türkiye Gazeteciler Sendikası(TGS) Ankara Şubesi tarafından organize edilen eyleme, gazeteciler yoğun ilgi gösterdi.





Siyasiler de meydandaydı



CHP Ankara Milletvekilleri Hakkı Süha Okay, Yılmaz Ateş, Zekeriya Akıncı, Tekin Bingöl, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, CHP PM Üyesi Gazeteci Veli Özdemir, BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ile DSP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Vural da gazetecilerle birlikte gözaltıları protesto etti.



Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Cemail Bakındı da Türk-İş adına eyleme katılanlar arasında yer aldı.







Ağızlarını bantladılar



Yürüyüş sırasında, “Susma Sustukça sıra sana gelecek”, “Özgür Basın Susturulamaz” şeklinde sloganlar atan gazeteciler, tepkilerini ağızlarına kapattıkları siyah kurdelelerle gösterdiler. ÇGD Başkanı Ahmet Abakay’ın yanısıra, CHP’li Ateş de ağzında siyah bantla yürüyüşü sürdürdü. Kameraman ve foto muhabirleri de kamera ve fotoğraf makinelerini yere bıraktı.







Adalet Bakanlığı önüne yürüyen gazeteciler, burada bir basın açıklaması yaptı. TGS Ankara Şube Başkanı Göksel Yıldırım tarafından okunan açıklamada gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Doğan Yurdakul, Mümtaz İdil, İklim Bayraktar, Sait Kılıç, Müyesser Yıldız ve Aydın Bıyıklı ile yazar Yalçın Küçük’ün de “son dalga” ile kendilerini emniyetin koridorlarında bulduğu belirtildi. Tüm bu isimlerin ortak yönünün muhalif gazetecilerden oluşmasının akıllarda kaçınılmaz olarak “kuşkular” yarattığı ifade edilen açıklamada, “Bu tablo, ülkedeki basın özgürlüğü tartışmasını da beraberinde getiriyor. Şunu vurgulamak gerekiyor, bir ülkede basın özgürlüğünün düzeyini, ölçüsünü iktidarlar koyamaz ya da tarif edemez” denildi.