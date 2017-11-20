Bugün 81 ilde 'Çocuk Hakları Bildirgesi' okunacak

Çocuk Hakları Gönüllüleri Derneği (ÇOHAG) Genel Başkanı Mazlum Kılıç, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, 81 ilde saat 11.30'da eş zamanlı olarak Çocuk Hakları Bildirgesi'ni okuyacaklarını söyledi.

Mazlum Kılıç, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, dernek olarak yürüttükleri faaliyetler ve geleceğe yönelik planları hakkında bilgi verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde 2000 yılından beri her kasım ayında "Ulusal Çocuk Forumu"nun gerçekleştirildiğini anımsatan Kılıç, forumun Türkiye'deki çocuk hakları çalışmalarının omurgasını oluşturduğunu söyledi.

Ulusal Çocuk Forumu'nun 18'incisinin 18 Kasım’da Ankara'da başladığını anlatan Kılıç, "Çocuklar burada kendi görüş, düşünce ve kararlarını alarak bunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün milletvekillerinin huzurunda ilan ediyorlar" dedi. Kılıç, bu kararların belli bir oranda da hayata geçirildiğini belirtti.

Forumda dernek yönetiminden temsilcilerin de bulunduğunu belirten Kılıç, daha önceki yıllarda olduğu gibi, 81 ilden çocukların katılımıyla alınan kararların yine Meclise sunulacağını bildirdi.

"250 çocuğumuzun ihtiyaçlarını tamamladık"

Kılıç, gelecek yıl yapacakları çalışmalarla ilgili, "2018’de çok büyük bir çalıştay projemiz olacak. Çocuk hakları konusunda yedi bölgede yedi çalıştay planlıyoruz" dedi.

‘500 Günde 500 Gülücük’ isimli projeyi de başlattıklarını belirten Kılıç, şunları söyledi:

"Mayıs’da aldığımız kararla, 500 günde 500 çocukta gülücükler oluşturacağız. Yani ihtiyaç sahibi 500 çocuğa bot, mont ve öğrenciler için de kırtasiye yardımında bulunacağız. Bu projemiz başladı. Şu anda 250 çocuğumuzun ihtiyaçlarını tamamladık. Çalışmalarımız devam ediyor, kendi aramızda topladığımız yardımların haricinde çevremizdeki insanlardan da destek alıyoruz."

Kılıç, "Dünya Çocuk Hakları Günü'nde de 81 ilde saat 11.30'da eş zamanlı olarak Çocuk Hakları Bildirgesi'ni okuyacağız. Komitedeki arkadaşlarımız, illerinde belli meydan veya toplanma yerinde bir araya gelerek Çocuk Hakları Bildirgesi'ni okuyacak. Ayrıca taleplerini de illerindeki valilere bildirecekler" dedi.

"Birçok üniversitede çocuk hakları toplulukları kurulacak"

Yaptıkları girişimler sonucunda, üniversitelerde de çocuk hakları topluluklarının oluşturulduğunu söyleyen Kılıç, "Bu sene tam anlamıyla aktif olmasa bile önümüzdeki yıl başta Ankara olmak üzere birçok üniversitede çocuk hakları toplulukları kurulacak ve çocuk hakları eğitimleri başlayacak" diye konuştu.

"Çocuk haklarıyla ilgili çok daha yoğun çalışmalar yapılmalı"

Kılıç, Türkiye'nin çocuk hakları konusunda, özellikle kız çocuklarının eğitim oranlarının artırılması için başlatılan "Haydi Kızlar Okula" gibi kampanyalarla, erken yaşta zorla evlilikler ve çocuk işçiliğiyle mücadelede çok önemli adımlar attığını anlattı.

Bu çalışmaların yeterli olmadığını belirten Kılıç, "Özellikle çocuk haklarıyla ilgili çok daha yoğun çalışmalar yapılmalı. Bu konuda vatandaşlara da çok iş düşüyor. Vatandaşların, ailelerin çocuk hakları konusunda daha duyarlı, bilinçli olması lazım." dedi. Kılıç, çocuk hakları eğitimlerinin çocukların yanı sıra ailelere de verilmesinin önemine dikkati çekti.