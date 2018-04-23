Bugün 23 Nisan Ulusal, Egemenlik ve Çocuk Bayramı; devlet erkânı Anıtkabir'de

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Ardından Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu devlet erkânı Anıtkabir ziyaretinde bulundu. Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Anıtkabir anı defterini yazdı.

Bu kapsamda devlet protokolünden önce çocuklar Ata’nın huzuruna çıktı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki çocuklar, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Ziyarette, Atatürk'ün mozalesine çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Yılmaz, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“TBMM’nin kuruluşunun 98. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu paylaşmak üzere huzurunuzdayız. Milli iradenin en somut yansıdığı kurum olan milletimizin kuruluş mücadelesini yöneten Gazi Meclis TBMM, milletimizin istiklal ve istikbalini koruma kararlılığını her zaman göstererek milli birlik ve beraberliğimizin timsali olmuştur. TBMM’nin kuruluşunu çocuklara bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyoruz. Milli Eğitim ailesi olarak çocuklarımıza güveniyor onlarla birlikte bu güzel ülkeyi, milletimizin kızıl elması olan çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkacağımıza söz veriyor, bu hedefe her geçen gün daha çok yaklaştığımızı da ifade etmek istiyorum. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, milli değerlerle donatılmış evrensel değerlere açık bir nesil yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla, şanla, şerefle kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Törene katılan Başbakan Binali Yıldırım, Meclis Başkanı Kahraman ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslanlı yolda yanyana, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise daha arka taraflarda yürüdüğü görüldü. Törende ayrıca CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İyi Parti Milletvekili İsmail Ok ve milletvekileri de yer aldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İyi Parti lideri Meral Akşener'in Anıtkabir'deki törene katılmaması dikkati çekti.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

Sevgili Atatürk, aziz milletimizle dayanışma içinde milli mücadelemizin zaferle neticelenmesini sağlayan, TBMM'nin açılışının 98'inci yılını kutluyoruz. İlk başkanlığını yaptığınız, TBMM ülkemizin istiklal mücadelesinin merkezi olarak, büyük bir inanç ve fedakarlık içinde görevini sürdürmektedir. Milli iradenin tecelli ettiği TBMM Başkanlık Divanı üyeleri olarak, ülkemizi ve milletimizi geliştirmek ve daha ileri gitmesini temin etmek hususundaki hedeflerimize ulaşmak için azimle çalışmaktayız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet şuuruyla çalışan TBMM, milletimizin güvenini boşa çıkarmayacaktır. Türkiye daima ileri gidecektir. Bu düşüncelerle sizi anıyoruz.