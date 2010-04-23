Bugün 23 Nisan...

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Tekirdağ ve Mersin'deki 23 Nisan törenlerinde bir izci öğrenciyle ikiz kardeşler törene yırtık ve burnu delik ayakkabılarla katıldı

23 Nisan 2010 03:00

T24 - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mersin'de, Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Düzenlenen yürüyüşe bir izci öğrenci ucu yırtık ayakkabısı ile katıldı. Tekirdağ'daki törenlerde de ikiz kardeşler törene yırtık ayakkabılarla katıldı.





Tekirdağ'da ise, Mahramlı Köyü'nde taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler, 23 Nisan'ı çeşitli etkinliklerle kutladı.



İkiz kız kardeşiler törene neşe kattı



Malkara'dan bir çiftlikte çalışmak için Mahramlı köyüne gelen Necla Karakoç'ın 7 yaşındaki ikiz kızları Derya ve Semiha, etkinliğe yırtık ayakkabılarıyla katıldı. Kız kardeşler, enerjileriyle törene neşe kattı.


Necla Karakoç, 4 çocuğu bulunduğunu, maddi durumlarının çok iyi olmadığını ve geçimlerini zor da olsa temin etmeye çalıştıklarını belirtti.



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