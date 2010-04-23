Bugün 23 Nisan...

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İkiz kız kardeşiler törene neşe kattı

Tekirdağ'da ise, Mahramlı Köyü'nde taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler, 23 Nisan'ı çeşitli etkinliklerle kutladı.Malkara'dan bir çiftlikte çalışmak için Mahramlı köyüne gelen Necla Karakoç'ın 7 yaşındaki ikiz kızları Derya ve Semiha, etkinliğe yırtık ayakkabılarıyla katıldı. Kız kardeşler, enerjileriyle törene neşe kattı.Necla Karakoç, 4 çocuğu bulunduğunu, maddi durumlarının çok iyi olmadığını ve geçimlerini zor da olsa temin etmeye çalıştıklarını belirtti.