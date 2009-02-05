Bugün 1850 kişi işten çıkarıldı

Ford İngiltere'de 850 işçiyi işten çıkartacağını, Hudson's Bay ise bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.



Otomobil üreticisi Ford'un İngiltere'deki tesislerinden 850 işçi çıkartılacağı, bunun için öncelikle gönüllülüğü özendirecek bir paketin hazırlanmakta olduğu bildirildi.



Bu 850 işçiden 400-500'ünün Ford'un Southampton'daki Transit fabrikasından önümüzdeki mayıs ayına kadar çıkartılacağına dikkat çeken yetkililer, kararın tümüyle mali nedenlerle alındığını ifade etti.



Ford'un güney İngiltere'deki fabrikalarının çalışanları için vaat edilen maaş zamlarının da yeniden görüşülmek üzere askıya alındığına dikkat çekilen konuyla ilgili açıklamalarda, bütün bu uygulamalardan ekonomideki "önceden tahmini güç gelişmeler" sorumlu tutuldu.



Sendika yetkilileri ise Ford yönetiminin söz verdiği maaş zamlarını gerçekleştirilmesini beklediklerini bildirdi.



Ford'un Avrupa bölümü Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkanı John Fleming, sektöre yönelik talebin düştüğü şu günlerde, Ford olarak kendilerinin de bazı güçlüklerle karşı karşıya bulunduklarına dikkat çekti ve "krize karşı hızlı hareket eden ve doğru kararları alan firmalar, sadece yaşamlarını sürdürmeyi başarmakla kalmayıp, bu derin resesyondan daha güçlü çıkmayı da başaranlar olacaktır" dedi.



Bu arada Ford'un Transit modelini üreten tesislerin bulunduğu bölgenin milletvekili olan Sandra Gidley ise şirketin işçi çıkartma kararının son derece trajik bir haber olduğunu, bunun sadece işten çıkartılanlar ve ailelerini değil, bütün kenti etkileyeceğini bildirdi.



340 yıllık firma Hudson's Bay



Kuzey Amerika kıtası ile Kanada'nın en eski firması Hudson's Bay, tam gün çalışan bin kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.



Merkezi Toronto'da olan perakende firması Hudson's Bay tarafından yapılan açıklamada, yeniden yapılanma planı çerçevesinde toplam tam gün çalışan personelinin yüzde 5'ini işten çıkaracaklarını belirtti.



Kanada'da 1670 yılında kurulan ve halen tam gün ve yarım gün olmak üzere 60 bin çalışanı bulunan Hudson's Bay'in çeşitli adlar altında Kanada'da 600 dan fazla mağazası bulunuyor.

