Bugün 10 Kasım, Atatürk 80'inci ölüm yıl dönümünde anılıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğu uğurlanışının 80. yıldönümü. Atatürk, Ankara ve Türkiye'nin dört bir yanında resmi törenlerle anıldı. Ünlüler de sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajlar ve fotoğraflarla Atatürk'ü andı.

İşte ünlü isimlerin 10 Kasım mesajları ve fotoğrafları:

Athena: "Türklüğe güç veren devrimler senin,

Yurduma çizdiğin aydın yol senin,

Gençlik senin, sen gençliğinsin,

Ölmedin, ölemezsin’

Sevgi, saygı ve özlemle..."

Bülent Ersoy: "Büyük Atatürk., Sensiz 80 ninci Kasım... Ama.. tek tesellim odur ki: Kimileri kara topraklara gömülüp unutulur, kimileri ise yüreklerede nakş olup daimi kalırlar... Sende Yüreğimdesin Atammm... Seni., sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum bugün yine... Ruhun Şâd, Mekânın Cennet Olsun Yüce Allahımın Dergâh-ı İzzetinde İnşaallah"

Elvin Levinler



"Özlem ve sevgiyle.."

Acun Ilıcalı: "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 80. yılında sevgi ve saygıyla anıyorum.

Bergüzar Korel: "Ata’m..Her zaman; minnetle, özlemle saygıyla kalbimizde, çocuklarımızın geleceğinde, hep bizimlesin

Mert Fırat: Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Ata Demirer

Şükran Ovalı: Okyanus gözlü Atam,sen gittin ya .. yasımız bitmedi... umudum bıraktıklarında, her daim kalbimizdesin.. sonsuz saygı, minnet ve özlemle

Arda Turan: Özlemle, minnetle, aziz hatıran önünde saygıyla eğilerek anıyoruz Atam.

Armağan Çağlayan: Saygı, sevgi ve büyük bir özlemle...

İrem Derici:Ben doğumunu kutlarım!

Dokuzu beş geçe de dimdik ayakta, saygı duruşumda olurum! İyi ki doğdun Atam!

Gülşen: Sonsuza dek izindeyiz. Saygıyla, minnetle...

Tolga Çevik: Bizim gönlümüz rahat Ata’m ,evlatlar bayrağı devraldı...Daha da böyle milyonlarca var. Huzur ve nur içinde yat

Toygar Işıklı: Sevgi, Saygı ve Minnetle anıyorız.

Şebnem Ferah: Sevgi, saygi, ozlem ve minnetle anıyoruz

Mehmet Okur:

Bugün,yarın ve daima izindeyiz..

Saygı

Rahmet

Özlem ile..."

Eda Taşpınar: Kaygılanma çocuk, herkes ölür ama kimi toprağa kimi ise yüreğe gömülür. Ah güzel insan, o masmavi gözlerinden hasretle öperim, ruhun nurla dolsun dilerim. Bilesin ki 1881 den sonsuzluğa uzanan kalplerde bitmeyen, akıllarda dinmeyen bir sevdadır adın. Mustafa Kemal Atatürk saygıyla, özlemle anıyoruz.

Caner Erkin: Saygıyla, sevgiyle, minnetle, özlemle...

Celil Nalçakan: Son Kasım’a kadar, seni özleyeceğim..

Cem Davran: Saatler kaçı kaç geçerse geçsin, son nefese kadar özleyerek hem de.

Emel Sayın: Saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz

Gonca Vuslateri: Sonsuza kadar