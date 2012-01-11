-BUGSAŞ Spor tur atladı ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından BUGSAŞ Spor, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Manisaspor'u 2-1 yenerek, tur atladı. 46. dakikada Mustafa Şen'in Manisaspor ceza alanının sağından yaptığı ortada, Ferhat meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 2-1 54. dakikada Mustafa Şen'in Manisaspor ceza alanın sağ çaprazından yaptığı plase vuruşta kaleci Volkan, topu kornere tokatladı. 57. dakikada Şener'in Manisaspor ceza alanının sağından yaptığı ortada Ali Kuleli'nin kafayla dokunduğu top, kale direğinin yanından az farkla auta gitti. 59. dakikada Murat'ın BUGSAŞ Spor ceza alanın sağından yaptığı ortada topa kafayla Kahe vurdu. Meşin yuvarlağı kaleci Bekir iki hamlede kontrol etti. 69. dakikada Simpson'un yaptığı ortada kaleci Bekir'i geçen topu Isaac boş kaleye gönderemeyince Manisaspor beraberlik golünden oldu. Karşılaşma 2-1 BUGSAŞ Spor'un üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Yenikent ASAŞ Hakemler: Mürvet Sezer xxx, Mehmet Kağan Bingül xxx, Oğuz Terzi xxx BUGSAŞ Spor: Bekir xxx, Gökhan xxx, Efecan xxx, Mustafa Şen xx (Dk. 68 Mehmet x), Galip xx, Mustafa Er xx (Dk. 77 Yaşar Yurduseven x), Selçuk xxx, Yaşar Çetin xx (Dk. 83 Fatih x), Mustafa Özgen xx, Ali Kuleli xxx, Şener xxx Manisaspor: Volkan x, Dixon x (Dk. 61 Bülent x), Akaminko x, Hikmet x, Klukowski x, Ferhat x, Murat x, Nizamettin x, Ahmet x (Dk. 46 Isaak x), Simpson x, Makakula xx (Dk. 46 Kahe x) Goller: Dk. 19 Makukula (Manisaspor), Dk. 43 Yaşar, Dk. 46 Ferhat (kendi kalesine) (BUGSAŞ Spor)