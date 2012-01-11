-BUGSAŞ Spor: 1 - Manisaspor: 1 (İlk yarı) ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki BUGSAŞ Spor-Manisasspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi. 19. dakikada Ahmet'in BUGSAŞ Spor ceza alanının sağından yaptığı ortada Simpson, topu uygun durumdaki Makukula'ya verdi. Bu futbolcu meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara göndererek Ege temsilcisini 1-0 öne geçirdi. 30. dakikada Galip topu Manisaspor ceza alanında uygun durumdaki Ali Kuleli'ye çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlak, takım arkadaşı Yaşar'a çarptıktan sonra oyun alanına geri döndü. 43. dakikada Mustafa Şen'in Manisaspor ceza alanının sağından yaptığı ortada topa iyi yükselen Yaşar, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Volkan'ın sağından ağlara gönderdi ve BUGSAŞ Spor'un beraberlik golünü kaydetti: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı. Stat: Yenikent ASAŞ Hakemler: Mürvet Sezer, Mehmet Kağan Bingül, Oğuz Terzi BUGSAŞ Spor: Bekir, Gökhan, Efecan, Mustafa Şen, Galip, Mustafa Er, Selçuk, Yaşar, Mustafa Özgen, Ali Kuleli, Şener Manisaspor: Volkan, Dixon, Akaminko, Hikmet, Klukowski, Ferhat, Murat, Nizamettin, Ahmet, Simpson, Makukula Goller: Dk. 19 Makukula (Manisaspor), Dk. 43 Yaşar (BUGSAŞ Spor)