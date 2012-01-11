T24 LogoT24 Logo
Spor

BUGSAŞ Spor: 1

11 Ocak 2012 17:39

-BUGSAŞ Spor: 1 - Manisaspor: 1 (İlk yarı) ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki BUGSAŞ Spor-Manisasspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi. 19. dakikada Ahmet'in BUGSAŞ Spor ceza alanının sağından yaptığı ortada Simpson, topu uygun durumdaki Makukula'ya verdi. Bu futbolcu meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara göndererek Ege temsilcisini 1-0 öne geçirdi. 30. dakikada Galip topu Manisaspor ceza alanında uygun durumdaki Ali Kuleli'ye çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlak, takım arkadaşı Yaşar'a çarptıktan sonra oyun alanına geri döndü. 43. dakikada Mustafa Şen'in Manisaspor ceza alanının sağından yaptığı ortada topa iyi yükselen Yaşar, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Volkan'ın sağından ağlara gönderdi ve BUGSAŞ Spor'un beraberlik golünü kaydetti: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı. Stat: Yenikent ASAŞ Hakemler: Mürvet Sezer, Mehmet Kağan Bingül, Oğuz Terzi BUGSAŞ Spor: Bekir, Gökhan, Efecan, Mustafa Şen, Galip, Mustafa Er, Selçuk, Yaşar, Mustafa Özgen, Ali Kuleli, Şener Manisaspor: Volkan, Dixon, Akaminko, Hikmet, Klukowski, Ferhat, Murat, Nizamettin, Ahmet, Simpson, Makukula Goller: Dk. 19 Makukula (Manisaspor), Dk. 43 Yaşar (BUGSAŞ Spor)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24