Buğra Kaan Oğuz: Türkiye çocuk istismarında dünyada üçüncü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde kurulan Çocuk İstismarıyla Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma Derneği\'nin (ÇOCUKÇA) Başkanı Buğra Kaan Oğuz, \"Çocuk istismarı konusunda ülkemiz ne yazık ki dünyada üçüncü sırada. Türkiye Psikiyatri Derneği yaptığı araştırmada, ülkemizde istismara uğramış çocuk oranını yüzde 33 olarak tespit etti. Bu rakam her 3 çocuktan 1\'i demektir. Dünyada ise son 10 yılda cinsel istismara uğrayan çocuk sayısı 250 bin civarında\" dedi.

Serik\'te yeni kurularak faaliyete geçen ÇOCUKÇA tarafından Boğazkent Mahallesi\'nde bir tesiste basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Kaymakam Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı AK Partili Ramazan Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan ve diğer protokol üyeleri katıldı.

\"ÇOCUKLAR YAŞADIKLARI TRAVMALARLA KALIYOR\"

Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi veren ÇOCUKÇA Başkanı Buğra Kaan Oğuz, birkaç çocuk istismarı dosyasına avukat olarak atanmasının ardından derneğin kurulmasının gündeme geldiğini söyledi. Çocuk istismarıyla ilgili oranları araştırdıklarını ve çarpıcı rakamlara ulaştıklarını anlatan Buğra Kaan Oğuz, \"Dünyada her 5 çocuktan 2\'si fiziksel, duygusal ya da cinsel istismara uğruyor veya ihmal ediliyor. Ve ne yazık ki uzmanlar cinsel istismar vakalarının ancak yüzde 15\'inin adli mercilere intikal ettiğini söylüyor. Gerisinin üzeri bir şekilde kapatılıyor ve çocuklar yaşadıkları travmalarla kalıyor\" dedi.

\'ÜLKEMİZ NE YAZIK Kİ DÜNYADA ÜÇÜNCÜ SIRADA\'

Çocuk yaştaki cinsel istismarın ilerleyen yaşlarda açığa çıkıp ciddi sorunlar yarattığını vurgulayan Buğra Kaan Oğuz, şöyle dedi:

\"Öyle ki yapılan araştırmalara göre istismarcıların en az yüzde 50\'si çocukluğunda istismara uğramış kişiler. Halbuki istismara uğrayan çocuk bunun akabinde psikolojik destek alsa, bu travmayı atlatması mümkün, fakat çoğu olayda çocuk hiçe sayılıp olayın bir şekilde üzeri kapatılmaya çalışıldığı için mağdur bir kez daha mağdur ediliyor. Çocuk istismarı konusunda ülkemiz ne yazık ki dünyada üçüncü sırada. Türkiye Psikiyatri Derneği yaptığı araştırmada, ülkemizde istismara uğramış çocuk oranını yüzde 33 olarak tespit etti. Bu rakam her 3 çocuktan 1\'i demektir. Dünyada son 10 yılda cinsel istismara uğrayan çocuk sayısı ise 250 bin civarında. Antalyamız ise Türkiye\'de 4\'üncü sıradadır.\"

\'MÜCADELE EDİLMESİ GEREKEN BİR HASTALIK\'

Dünyadaki oranlar hakkında da bilgi veren Buğra Kaan Oğuz, Avrupa ülkeleri ve ABD\'de de tablonun çok iyi olmadığını vurguladı. Buğra Kaan Oğuz, şöyle dedi:

\"Dünyada en çok çocuk istismarı içerikli yayın yapan internet sitesi Avrupa\'da. Ve Hollanda bu konuda birinci sırada. ABD, Kanada, Fransa ve Rusya ise, onun ardından geliyor. Dünyada çocuk istismarı konusunda ilk 10\'da Güney Afrika, Bangladeş gibi ülkeler başı çekerken ardından Türkiye, İngiltere, ABD, Rusya ve Avustralya geliyor. Görüldüğü gibi bu suçun, bu pedofili olarak tanımlanan hastalığın ekonomi, refah seviyesi, okuryazarlık yani kısacası her anlamda gelişmişlik diye tabir edebileceğimiz olguyla hiçbir alakası yok. Bu tamamen üzerine eğilinmesi ve mücadele edilmesi gereken bir hastalıktır. Tabi biz bu araştırmaları yapıp kendimizde belli bir bilinç oluşunca ister istemez rahatsızlık duyduk.\"

Belediye Başkanı Ramazan Çalık, çocuk istismarının Türkiye\'de de yaygınlaşmasından duyduğu üzüntüyü dile getirirken, bununla mücadelenin herkesin görevi olduğunu vurguladı.

\'BUNUN OKUMUŞLUKLA CAHİLLİKLE ALAKASI YOK\'

Kaymakam Haluk Şimşek de gelişmiş toplumların en büyük sorununun çocuk istismarı ve kadına şiddet olduğunu aktarırken, \"Bazı kadınlar da evde şiddete uğruyor. Bunun okumuşlukla cahillikle alakası yok ama dışarıya söyleyemiyor. Çocuklar da ne yazık ki istismara uğruyor, söyleyemiyor. En büyük sorunlardan biri bu. Önemli olan bu olayları başlangıcında yakalayıp müdahale edebilmek\" dedi.

