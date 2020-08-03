Buğdayın anavatanı olan Türkiye buğday ithalatında dünya birincisi oldu!

Geçen yıl 9.8 milyon ton buğday ithalatı yapan Türkiye buğday almak için 2.3 milyar dolar ödeyerek dünya buğday ithalatında birinci sırada yer aldı.

Greenpeace’in ABD Tarım Bakanlığı’nın “Dünya Tarımsal Üretimi” – Nisan 2020 raporundan aktardığı verilere göre, Türkiye’de buğday ekilen alanın 2020’de 7.8 milyon hektardan 7.2 milyon hektara düşeceği öngörülüyor.

Buğdayda Türkiye’nin kan kaybı 2020’nin ilk 5 aylık ithalat rakamlarına da yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yılın ilk 5 ayında 4.3 milyon ton (geçen yıla göre 900 bin ton daha fazla) buğday ithalatı yapıldı.

Türkiye’nin buğday ithalatındaki artış, "makarna ve buğday üretmek için” olduğu belirtiliyor. Ancak Türkiye, buğdayın anavatanı olarak biliniyor.

Türkiye hem ihracat, hem ithalat yapıyor

Türkiye buğdayda aynı anda ihracat ve ithalat yapan bir ülke. 2002-2017 arasındaki 15 seneye bakıldığında bazı yıllar ithalatın bazı yıllar ise ihracatın fazla olduğu görülüyor.

İthalatın fazla olduğu sene sayısı 6. Üretimin tüketime yetmediği sene sayısı da 6. 2003-2017 arasını kapsayan 15 yılın toplamında gerçekleşen ithalat ihracat oranına bakıldığında ise ihracat 9,4 milyon ton fazla gerçekleşti.

Ayrıca Türkiye, son 17 senede 63,7 milyon ton buğday ithal ederken, 75,7 milyon ton da ihracat gerçekleştirdi.