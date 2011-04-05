-BUĞDAYDA "SARI PAS" TEHDİTİ KONYA (A.A) - 05.04.2011 - Türkiye'nin ''hububat ambarı'' Konya'da ilkbahar yağışlarına sevinen çiftçilerin mutluluğu, bazı yörelerdeki buğday ekili alanlarda görülen ''sarı pas'' hastalığı ile adeta yarım kaldı. Hastalığın salgına dönüşme riski çiftçileri endişelendiriyor. Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Muhammet Uğur Kaleli, yaptığı açıklamada, ilkbahar yağışlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından, nispi nem ve yüksek sıcaklığın hububatta çiftçinin korkulu rüyası ''sarı pas'' hastalığına neden olduğunu belirtti. Bazı yörelerdeki buğday ekili alanlarda görülen ''sarı pas'' hastalığı nedeniyle çiftçinin sevincini yarım kaldığını ifade eden Kaleli, ''Sarı pas hastalığının yeni başladığı ekili alanlarda, acilen tedavi edici etkisi bulunan ilaçlamalara başlanmalı. Enfeksiyonun görülmediği alanlarda ise ot ilacı ile birlikte sarı pas hastalığının ilacı da atılmalıdır. İklim koşulları göz önüne alınarak, hastalıkla ilgili sıkı takibin yapılması ve hastalık çıkmadan ilaçlamanın yapılması yararlı olacaktır. Hastalıklı tarlaların ilaçlanmasıyla verim düşüklüğünün önüne geçilebilir'' diye konuştu. -HASTALIK CİDDİ VERİM KAYBINA NEDEN OLUYOR- Kaleli, hububat yapraklarına yerleşen sarı pas hastalığının ciddi oranda verim ve kalite kaybına neden olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: ''Hastalık geçtiğimiz yıllarda Çukurova'da çıkmış ve yüzde 50 verim kaybına yol açmıştı. Bu hastalık Konya bölgesinde çok görülen bir hastalık olmadığı için çiftçi, mücadele zamanını geciktirebiliyor. Bu gecikmenin yaşanmaması için buğday ekili tarlaların sürekli denetlenmesi gerekir. Mücadele zamanı geçirilirse yapılacak pek bir şey kalmayacaktır. Hastalığın bulaştığı alanlarda yapılacak ilaçlama, hastalığın yayılmasını durdurarak daha fazla zararın önüne geçer.'' Sarı pas hastalığından korunmak için yağışlı aylarda hububatta sulama yapılmaması gerektiğini vurgulayan Kaleli, buğday ekili alanlarında bu hastalığa rastlayan çiftçilerin il ve ilçe tarım müdürlüklerine müracaat etmelerini istedi. Tarlasından yüksek verim bekleyen üreticilerin bitki hastalıklarına karşı dikkatli olması gerektiğini anlatan Kaleli, gübreleme döneminde tarladaki ürünlerde kök ve kök çürüklüğü, septorya ve sarı pas gibi hastalıkların çıkabileceğini söyledi. Kaleli, bu hastalıkların Konya Ovası'nda son iki yıldır fazlaca görüldüğünü ve ürün kalitesini düşürdüğünü anımsatarak, ''Çiftçilerimizin, ürünlerini bu hastalıklara karşı kesinlikle koruması gerekir. Aksi halde ürünün kalitesi de verimi de düşecektir. Çiftçimiz yağışların iyi olduğu bu dönemlerde tarladaki ürünlerini hastalıklara karşı da korursa ürün rekoltesi ve kalitesi istenilen düzeyde olacaktır'' dedi.