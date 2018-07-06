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Buğday yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen buğday yüklü TIR'ın şoförü yaralandı

06 Temmuz 2018 18:49

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen buğday yüklü TIR\'ın şoförü yaralandı.
Kaza, İnegöl ilçesi Tünel mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünden İnegöl yönüne giden Mustafa S. yönetimindeki 43 AAF 342 çekici ve 43 VF 463 dorse plakalı buğday yüklü TIR, virajda kontrolden çıkıp, devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen TIR, bariyerlere çarparak durdu. Kazada sürücü Mustafa S. yaralandı. TIR\'ın dorsesindeki buğday ise yola dağıldı.
Mustafa S., bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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