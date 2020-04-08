Buğday ve pirinç fiyatı Koronavirüs salgını nedeniyle yükselişe geçti



Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle tarımda çalışanların eve kapanması temel gıda maddeleri buğday ve pirincin fiyatlarında sert yükselişlere neden oldu. Amerika’nın Chicago kentindeki emtia borsasında buğdayın vadeli fiyatı Mart ayının ikinci yarısında yüzde 15 yükseldi.

Pirinç fiyatları da ana üretici olan Asya ülkelerinde geçen ay yüzde 12 yükselerek son 7 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Asya ülkeleri dünya pirinç talebinin yüzde 90’ını karşılıyor. Pirinç ihracatçısı Hindistan ve Vietnam’da Koronavirüs salgınına bağlı olarak ihracatın aksaması fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Enflasyonist etki beklentisi

Yeni tip Koronavirüs salgınının hasat mevsimine girilirken yayılması nedeniyle tarımsal üretimde istihdam yetersizliğinin yaşanması ve buna bağlı üretim düşüşlerinin gerçekleşmesi bekleniyor. Bu beklenti, temel gıda ürünlerine talebin erkene çekilmesine yol açıyor.

Gıda ürünlerindeki fiyat artışının dünya genelinde enflasyonist etki yaratması da bekleniyor.