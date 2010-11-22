-BUĞDAY ÜRETİMİ AZALIYOR BURSA (A.A) - 22.11.2010 - Uluslararası Hububat Konseyi'nin (IGC) raporuna göre, dünya buğday üretiminin geçen yılın 33 milyon ton altında 644 milyon ton seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. IGC'nin hububat üretim ve tüketim tahminlerine ilişkin hazırladığı rapordan alınan bilgiye göre, geçen yıl 677 milyon ton düzeyinde olduğu tahmin edilen dünya buğday üretiminin, Temmuz 2010/Haziran 2011 döneminde, 33 milyon ton düşüşle 644 milyon tona gerileyeceği öngörülüyor. Kuzey Yarımküre'de hasatların hemen hemen tamamlandığını belirten konsey, özellikle ABD ve Avustralya olmak üzere bazı ülkeler için azaltılan tahminlerin Çin'i de içeren diğer ülkeler için artışlar tarafından dengelendiğine açıklık getiriyor. Dünya buğday üretiminde yıldan yıla büyük düşüşün özellikle Rusya olmak üzere BDT'nin bazı bölgelerindeki olumsuz koşulların sonucu olduğu ifade ediliyor. Dünya buğday tüketiminin ise geçen yıla göre 7 milyon ton artışla, 658 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor. Bu rakamlara göre, küresel buğday üretiminin, artışını sürdüren tüketimin 14 milyon altında kalacağı belirtiliyor. IGC, dünya buğday ticaretinin ise geçen yıla göre 7 milyon ton düşüşle 120 milyon tona gerileyeceğini bekliyor. Konsey, dünya buğday ticaretinin geçen yıldan azalmasının nedenini, Asya'daki piyasalara olan öğütmelik ve yemlik sınıf buğday yüklemelerinin azalması olarak belirtiyor. Dönem sonu stoklarının ise geçen yılın 14 milyon ton altında, 181 milyon ton seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Konsey, başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2009/10 sezonunda 70 milyon ton olarak gerçekleştiğini tahmin ettiği dönem sonu buğday stoklarının 2010/11 dönemi sonunda, 52 milyon tona düşeceğini tahmin ediyor.