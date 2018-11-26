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Buğday tanesi Suriyeli bebeğin ölümüne neden oldu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA’da evde oynadığı sırada odada bulduğu buğday tanesini yutan ve nefessiz kalan 6 aylık Suriyeli Hayat Cedan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

26 Kasım 2018 01:09

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA’da evde oynadığı sırada odada bulduğu buğday tanesini yutan ve nefessiz kalan 6 aylık Suriyeli Hayat Cedan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Hayati Harrani Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evde oyun oynayan Hayat Cedan, oturma odasında eline geçirdiği buğday tanesini ağzına atarak yuttu. Bir süre sonra çocuğun nefes almakta güçlük geçtiğini fark eden Suriyeli aile, bebeklerin komşularının otomobiliyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedavisine başlanılan Suriyeli bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Suriyeli bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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