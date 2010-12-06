-BUĞDAY KAMYONUNDA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ ELAZIĞ (A.A) - 06.12.2010 - Elazığ'da buğday yüklü kamyonda çuvalların arasına gizlenmiş 209 kilo 629 gram esrar ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan İstanbul'a giden M.T'nin kullandığı 06 BY 6192 plakalı buğday yüklü kamyonda uyuşturucu olduğunu belirleyen polis ekipleri, aracı takibe aldı. Kamyonu Kekliktepe Kavşağı'ndaki kontrol noktasında durduran polis ekipleri, narkotik köpeğiyle yaptıkları aramada, kamyonun dorsesindeki buğday çuvallarının arasındaki 10 çuvalda toplam 209 kilo 629 gram esrar buldu. Gözaltına alınan M.T'nin sorgusunun sürdürüldüğü bildirildi.