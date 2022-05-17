Buğday fiyatları rekor seviyeye yaklaştı

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) kış hasadı kalitesinin kötüleştiğine işaret eden raporunun ardından halihazırda arz sıkışıklığı görülen piyasalarda arza dair endişelerin kuvvetlenmesiyle yükselerek martta kaydettiği rekor seviyeye yaklaştı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Karadeniz'den sevkiyatların aksaması ve Hindistan'ın beklenmedik şekilde buğday ihracatına yasak getirmesi, ABD hasadının öneminin artmasına yol açmıştı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0.5 artışla 12.53 dolar/bushel, yani 460.4 dolar/ton seviyesine yükselerek 8 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Mısır dünkü seansta iki haftanın zirve sebiyesini görmesinin ardından yüzde 0.9 gerileyerek 8.02 dolar/bushel yani 315.7 dolar/ton seviyesine düştü.

Soya fasulyesi yüzde 0.1 düşüşle 16.55 dolar/bushel yani 608.1 dolar/ton seviyesine düştü.