Buğday fiyatları 13 yılın zirvesinde

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal harekatı başlatmasının küresel arza zarar vereceği endişesiyle buğday fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Fiyatlar 13 yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktı.

Rusya ve Ukrayna tarımsal ürün ihracatında önemli oyuncular arasında bulunuyor. Bu nedenle iki ülke arasındaki çatışmanın küresel ticareti olumsuz etkileyeceği endişeleri hakim. Küresel buğday ticaretinin üçte birinden fazlasını bu iki ülke gerçekleştiriyor.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Sydney’deki Rabobank’ta analist olan Dennis Voznesenski bir notunda Rusya - Ukrayna çatışmasının geniş çaplı etkileri olacağını belirterek “geniş ölçekli bir çatışma artan maliyetler ve ulaşım sıkıntıları nedeniyle bölge ihracatını en azından kısa vade için durma noktasına getirebilir” ifadesini kullandı.

Rusya’nın işgali şimdiden tarım sektöründe sıkıntılara yol açtı. Bunge gibi önde gelen bazı gıda ve tarım şirketleri bölgedeki faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı.

Chicago’da gösterge buğday kontratı yüzde 2.8 artarak bushel başına 9.6075 dolarla Haziran 2008’den beri en yüksek seviyeye çıktı. Fiyatlar daha sonra yüzde 0.7 artışla 9.4125 dolardan işlem gördü.

Mısır yüzde 0.5 artışla 7.050 dolardan işlem görürken soya fasulyesi de yüzde 0.8 arttı.