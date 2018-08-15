Buğday, arpa, mısır ve pirinçte gümrük vergisi sıfırlandı

Cumhurbaşkanlığı 23 numaralı Kararnamesi ile buğday, arpa, mısır ve pirinç için sıfır gümrük vergisiyle tarife kontenjanı açıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameye göre buğday ve mahlut için 750 bin ton, arpa ve mısır için 700’er bin ton ve pirinç için ise 100 bin ton olmak üzere toplam 2 bin 250 ton ürün için gümrük vergisiz olarak tarife kontenjanı açıldı.

Dünya gazetesinin haberine göre tarife kontenjanı dönemi buğday, mahlut ve arpa için 31 Mayıs 2019, mısır için 31 Temmuz 2019 ve pirinç için 31 Ağustos 2019'da sona erecek.

Kararname kapsamında yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığı tarafından ithalat lisansı düzenlenecek.