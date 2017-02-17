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Spor

Buffon:Igor Tudor'un yanındayım; artık Galatasaray'ı takip etmem için çok sıkı bir nedenim var

"Bütün Juventus kulübü senin arkanda"

17 Şubat 2017 17:34

Juventus ve İtalya Milli Takımı'nın kaptanı efsane kaleci Gianluigi Buffon, eski takım arkadaşı Galatasaray'ın yeni hocası Igor Tudor'a başarılar diledi. Buffon, "Tudor'un yanındayım, artık Galatasaray'ı takip etmem için çok sıkı bir nedenim var" dedi.

Uzun yıllar Juventus'ta aynı formayı terlettiği Tudor'la ilgili Bein Sports'a tespitlerde bulunan 39 yaşındaki Gianluigi Buffon, "Igor mükemmel bir oyuncu. Çok büyük bir taktik zekası var. Hep en iyisini yapar. Fizik olarak mükemmeldi. Büyük bir karaktere sahip. Bizim takım zincirimizin en önemli parçalarından biriydi. Şanssızdı. Çok sakatlandı. Sakatlanmasa uzun ve mükemmel bir kariyeri olurdu. Ona buradan büyük bir mesajım var. Bizim Igor'a çok büyük şans diliyorum. Galatasaray'ı takip etmek için artık bir nedenim daha var. Bastır Igor! Bütün Juventus kulübü senin arkanda" diye konuştu.

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