Buffon'dan şartlı bırakma kararı !..

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) FIFA 2017 Yılın En İyileri ödüllerinde en iyi kalecisi seçilen İtalyan file bekçisi Buffon, 2018 Dünya Kupası\'ndan sonra futbolu bırakacağını açıkladı. Ancak Buffon\'un kaleciliğe devam etmek için de açık kapı bıraktı. Buffon futbola 1 yıl daha devam etmesi için tek şart olarak kulübü Juventus\'un Şampiyonlar Ligi\'ni kazanması olduğunu belirtti.

İtalyan basınına konuşan 39 yaşındaki Buffon \"Bu sezon futbolu bırakma kararı aldım ve bu karardan eminim. Bir ya da iki yıl daha oynamak bugüne kadar yaşadıklarımın üzerine bir şey eklemez ya da götürmez. Bir yıl daha futbola devam etmem için tek neden Juventus\'un Şampiyonlar Ligi\'ni kazanması olur. Bu durumda FIFA Dünya Kulüpler Kupası\'nda oynamak için 1 yıl daha futbola devam ederim\" diye konuştu.