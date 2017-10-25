Buffon futbolu bırakacağını açıkladı: Bu sene son senem

FIFA 2017 Yılın En İyileri Ödül Töreni’nde konuşan Gianluigi Buffon,’’2018 Dünya Kupası’ndan sonra bırakıyorum. Devam etmem için tek olasılık, Şampiyonlar Ligi’ni kazanmamız. O zaman FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda görev yapmak için bir yıl daha oynarım’’ dedi.

Tecrübeli kalecinin ödül gecesinde yaptığı açıklama şöyle:

Şu anda son sezonumu oynuyorum. Bu kararımdan kesinlikle eminim. Bir ya da iki yıl daha oynamak bugüne kadar yaşadıklarımın üzerine bir şey eklemez ve elde ettiklerimden bir şey götürmez. Bir yıl daha devam edebilmem için tek bir olasılık var; o da bu sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanmamız. Bu durumda FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda oynamak için 2018-2019 sezonunda da oynarım.