T24 LogoT24 Logo
Spor

Buffon devleşti İtalya 3. oldu!

FIFA Konfederasyon Kupası'nda Uruguay'ı penaltılarla 5-4 mağlup eden İtalya üçüncülüğü elde etti

01 Temmuz 2013 10:21

FIFA Konfederasyon Kupası'nda, normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Uruguay'ı penaltı atışları sonucu yenen İtalya üçüncü oldu. Gök Maviler'de kaptan Buffon kurtardığı 3 penaltı ile gecenin yıldızı oldu.
        
Salvador kentindeki Fonte Nova Arena'da oynanan ve Cezayirli hakem Djamel Haimoudi yönettiği karşılaşmanın normal süresi, İtalya'nın 24. dakikada Astori ve 73. dakikada Diamati, Uruguay'ın ise 58 ve 78. dakikalarda Cavani'nin kaydettiği gollerle 2-2 sona erdi.
     
İtalya, 110. dakikada Montolivo'nun kırmızı kart görmesi sonucu karşılaşmanın kalan dakikalarını 10 kişi oynadı.
     
Eşitliğin bozulmaması üzerine penaltı atışlarına geçildi. Kalecisi Buffon'un üstün performansı sayesinde penaltılarda rakibine üstünlük kuran İtalya kupada üçüncü oldu.

ETİKETLER

italyafutbolkonfedarasyon kupası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24