Buffon devleşti İtalya 3. oldu!

FIFA Konfederasyon Kupası'nda, normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Uruguay'ı penaltı atışları sonucu yenen İtalya üçüncü oldu. Gök Maviler'de kaptan Buffon kurtardığı 3 penaltı ile gecenin yıldızı oldu.



Salvador kentindeki Fonte Nova Arena'da oynanan ve Cezayirli hakem Djamel Haimoudi yönettiği karşılaşmanın normal süresi, İtalya'nın 24. dakikada Astori ve 73. dakikada Diamati, Uruguay'ın ise 58 ve 78. dakikalarda Cavani'nin kaydettiği gollerle 2-2 sona erdi.



İtalya, 110. dakikada Montolivo'nun kırmızı kart görmesi sonucu karşılaşmanın kalan dakikalarını 10 kişi oynadı.



Eşitliğin bozulmaması üzerine penaltı atışlarına geçildi. Kalecisi Buffon'un üstün performansı sayesinde penaltılarda rakibine üstünlük kuran İtalya kupada üçüncü oldu.