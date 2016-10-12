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Spor

Buffon 'altın ayak' kazanan ilk kaleci

'Altın Ayak' ödülünü geçen yıl, Antalyaspor'da forma giyen Samuel Eto'o kazanmıştı

12 Ekim 2016 18:16

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un kalecisi Gianluigi Buffon, Monaco Prensliği tarafından her yıl verilen "Altın Ayak" (Golden Foot) ödülünün sahibi oldu.

Buffon, 2003'ten bu yana 28 yaş ve üstü aktif futbolculara verilen ödülü kazanan ilk kaleci olarak kayıtlara geçti.

Tecrübeli oyuncu, Roberto Baggio (2003), Alessandro Del Piero (2007) ve Francesco Totti'nin (2010) ardından bu ödülü kazanan 4. İtalyan futbolcu olmayı başardı.

Öte yandan, "Altın Ayak" ödülünü geçen sene Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giyen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o kazanmıştı.

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