Buffett: Filmin sonunu kestiremiyorum

T24 - Yunanistan'ın durumunu değerlendiren ünlü yatırımcı Buffett, "Filmi izlemek ilginç olacak çünkü sonunu kestiremiyorum" dedi.



Ünlü yatırımcı Warren Buffett, ABD ekonomisinin son aylardaki toparlanmasına rağmen,, 3 yıl önceki gücüne henüz ulaşamadığını söyledi.



Buffett, ABD'nin yüksek büyüme gücüne sahip olduğunu, ancak bütçe açığına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.



Buffett şunları söyledi: "Mart ve Nisan'da ABD ekonomisinde hem imalat, hem tüketici tarafında ciddi toparlanma gördük. Henüz 3 yıl önceki gücümüze henüz kavuşamadık. Ancak, Amerikan ekonomisi arada bir saçmalasa da, inanılmaz bir büyüme mekanizmasına sahip, dolayısıyla Amerikan ekonomisine karşı pozisyon almak hata olur. Yine de işsizliğin telafisi zaman alacak ve hem ABD hem dünya genelinde, bütçe açıkları da mutlaka bu sürdürülemez seviyelerden düşürülmeli. Yoksa, insanlar borç vermekten korkar ve enflasyon sorunuyla yüzyüze geliriz."



Buffett, Yunanistan'a uzatılan AB-IMF yardımının Euro üzerindeki etkilerini henüz öngöremediğini belirtti.



Buffett "Yunanistan ve diğer Euro Bölgesi ülkelerinin kendi bütçeleri var, ancak kendi paraları yok. Dolayısıyla, bu filmin sonunu kestiremiyorum, ama izlemek ilginç olacak. Bence, tüm para birimleri alım gücü açısından değer kaybedecek. Ben hiçbir para birimine dair ileri vadeli pozisyon almıyorum" dedi.



Buffett, Goldman'a dava açılmasına neden olan türev işleminde sorun görmediğini ve Goldman CEO'sunun görevini sürdürmesi gerektiğini kaydetti.



Buffett şöyle konuştu: "Goldman'dan 2008 Eylül'ünde 5 milyar dolarlık pay alırken, başka yatırım bankalarında hissedar olmadık. 140 yıllık bir kuruluşta elbette hatalar olacaktır. SEC'nin Goldman Sachs'a açtığı davaya konu olan türev işlemini ben bir sorun olarak görmüyorum, çünkü özel bir durum oluşturmuyor. İşlemin yapıldığı sıralarda, pek çok banka ve Amerikalı ev sahibi de emlak piyasasında oynayarak para kaybetti. Ancak, Goldman halkla ilişkiler açısından, bir savaşın mağlubu oldu, tabii. Goldman CEO'su LLoyd Blankfein görevine devam etmeli, çünkü iyi bir iş çıkarıyor. Lloyd'dan vazgeçilmesi büyük hata olur. SEC ile uzlaşılması için de yasal bir neden yok."





