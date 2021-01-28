T24 LogoT24 Logo
Gündem

Büfelerinde 'acı su' parolasıyla sahte içki satan baba ve oğlu gözaltına alındı

28 Ocak 2021 18:38

Ankara'da, ürettikleri sahte içkileri kendilerine ait büfede 'acı su' parolası ile sattığı belirlenen H.K. ve oğlu A.K, jandarma tarafından gözaltına alındı. Baba tutuklanırken, oğlu adli kontrolle serbest bırakıldı. 

ETİKETLER

ankarasahte içkiacı su
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24