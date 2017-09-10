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Büfe önünde tartıştığı kişiyi bıçaklayıp öldürdü

İZMİR, (DHA) - İZMİR’in Konak İlçesi’nde, bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada E

10 Eylül 2017 20:33

İZMİR, (DHA) - İZMİR’in Konak İlçesi’nde, bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada E.G. tarafından bıçaklanan 31 yaşındaki Erhan Arslan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün öğle saatlerinde Alsancak Semti Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Erhan Arslan ile E.G. bir büfe önünde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında E.G., iddiaya göre büfeden aldığı bıçakla Arslan’ı yaraladı. Olayı görenlerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Arslan’ı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Arslan yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan E.G. Cinayet Büro ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Erhan Arslan’ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderilirken, E.G.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.
 

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