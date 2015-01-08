Buducnost seyircisi Banvitli oyunculara saldırdı

Banvit'in, Karadağ ekibi Buducnost ile deplasmanda oynadığı maçta sahaya giren ve taraftarlar Banvitli oyunculara saldırdı. Banvitli oyuncular yumrukla karşılık verince oyun durdu.

Eurocup son 32 turu H Grubu maçında Banvit deplasmanda, Buducnost ile karşı karşıya geldi.

Maçın son çeyreğinde Banvitli Sammy Mejia, serbest atış kullanırken, sahaya giren bir taraftar, Mejia'yı arkadan sert bir şekilde itti. Mejia'yı iten taraftara Earl Rowland, yumruk attı.

Yaşanan gergin anlar nedeniyle hakem oyunu durdu.

Maç bir süre durduktan sonra, hakemler Sammy Mejia ve Earl Rowland'ı oyundan diskalifiye etti.

Banvit, gergin maçı 74-68 kazandı.