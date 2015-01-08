T24 LogoT24 Logo
Spor

Buducnost seyircisi Banvitli oyunculara saldırdı

Eurocup'ta Banvit'in Karadağ ekibi Buducnost ile deplasmanda yaptığı maçta, evsahibi ekibin taraftarları oyun alanına girdi

08 Ocak 2015 00:33

Banvit'in, Karadağ ekibi Buducnost ile deplasmanda oynadığı maçta sahaya giren ve taraftarlar Banvitli oyunculara saldırdı. Banvitli oyuncular yumrukla karşılık verince oyun durdu.

Eurocup son 32 turu H Grubu maçında Banvit deplasmanda, Buducnost ile karşı karşıya geldi.

Maçın son çeyreğinde Banvitli Sammy Mejia, serbest atış kullanırken, sahaya giren bir taraftar, Mejia'yı arkadan sert bir şekilde itti. Mejia'yı iten taraftara Earl Rowland, yumruk attı.

Yaşanan gergin anlar nedeniyle hakem oyunu durdu.

Maç bir süre durduktan sonra, hakemler Sammy Mejia ve Earl Rowland'ı oyundan diskalifiye etti.

Banvit, gergin maçı 74-68 kazandı.

 

ETİKETLER

sammy mejiaearl rowlandbanvitbuducnosteurocup

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24