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Spor

Budowlani-Galatasaray maçı yarına ertelendi

Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak

15 Mart 2017 19:15

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası çeyrek finalinde Polonya temsilcisi Budowlani ile yapacağı rövanş maçı yarına ertelendi.

CEV programına göre bu akşam oynanması planlanan müsabaka, kentin bir diğer takımı PGE Skra'nın Erkekler Şampiyonlar Ligi 12'li play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Cucine Lube'yle aynı salonda yapacağı maç nedeniyle bir gün ileri alındı.

İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, elindeki avantajı rakip sahada da korumak ve Polonya'dan yarı finalist olarak dönmek için mücadele verecek.

Galatasaray, rakibini yenmesi veya 3-2 yenilmesi durumunda yarı finalist olacak. Sarı-kırmızılılar, 3-1 ya da 3-0 yenilmesi durumunda ise yarı finale yükselecek ekip altın set sonunda belirlenecek.

Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

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