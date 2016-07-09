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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Seferler, teknik arıza nedeniyle iptal edildi

09 Temmuz 2016 18:24

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün ve yarın yapılması planlanan seferlerinden bazıları, teknik arıza nedeniyle iptal edildi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliğinden (BURULAŞ) yapılan açıklamaya göre, teknik arıza nedeniyle, bugün saat 15.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 17.45 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek. 

Yarın ise saat 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 15.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 17.45 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak. Öte yandan, BUDO'nun bugün saat 08.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ile 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri, aynı gerekçeyle yapılamadı.

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