BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 14.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 16.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Bursa-İstanbul hattında, 9.30 ve 10.00'da yapılması planlanan 4 sefer de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.