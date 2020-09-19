BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle;
BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle;
08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
16:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)