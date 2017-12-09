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BUDO, bazı seferleri iptal etti

MUDANYA(Bursa), (DHA)- MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri A

09 Aralık 2017 11:12

MUDANYA(Bursa), (DHA)- MARMARA Denizi\'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri A.Ş. (BUDO) bazı seferlerini iptal etti.
BUDO\'dan yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şöyle:
* 08.00; Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), * 08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece), * 08.30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), * 09.00: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), * 09.00 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), * 09.30: Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), * 10.30: İstanbul(Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), * 10.45: İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya),

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