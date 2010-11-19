-BUDİST TAPINAĞINDA 950 CENİN DAHA BANGKOK (A.A) - 19.11.2010 - Bangkok'un orta kesimindeki bir Budist tapınağında, yasadışı kürtaj yapılan kliniklerden getirildiği düşünülen 950 insan cenini daha bulunduğu bildirildi. Polis sözcüsü, tapınakta günlerdir yaptıkları aramalarda, tapınak morgunun başka bir odasında bugün 950 cenin daha bulduklarını, aramaların başka bir odada devam edeceğini, ceninlerin bazılarının bir yıldan fazla süredir burada tutulduğunu belirtti. Ceninlerin plastik çantalar içinde paketlenmiş halde bulunduğu, iki morg görevlisinin ceninleri tapınak içinde üç yere koyduklarını itiraf ettikleri kaydedildi. Olayın ülkede şok yarattığı ve kürtajla ilgili tartışmaların başladığı belirtildi. Başbakan Abhisit Vejjajiva, bu olayın "sorunun ciddiyetini gözler önüne serdiğini" ifade etti, ancak kürtajla ilgili yasada değişikliğe gidilmesi varsayımını reddederek, bu yasanın "yeterince esnek olduğunu" savundu. Halk Sağlığı Bakanlığı, yasadışı olarak faaliyet gösteren kürtaj kliniklerine karşı operasyon başlattı. Tayland'da yasadışı kürtaj sayısı yılda 80 bin. Tapınağın morgunda daha önce de 348 insan cenini bulunmuştu. Doğumun anne sağlığı için tehlikeli olabileceği veya hamileliğin tecavüz sonucu olması gibi durumlar dışında, Tayland'da kürtaj yasadışı.