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Dünya

Budist tapınağında 2 bin cenin bulundu

Bangkok'taki bir Budist tapınağında, yasadışı kürtaj yapılan kliniklerden getirildiği düşünülen 2 binden fazla cenin bulundu.

19 Kasım 2010 02:00

T24 - Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir Budist tapınağında, yasadışı kürtaj yapılan kliniklerden getirildiği düşünülen 2 binden fazla cenin bulundu. 

Tayland'daki tapınakta bulunan ceninler

Tayland yasalarına göre, doğumun anne sağlığı için tehlikeli olabileceği veya hamileliğin tecavüz sonucu olması gibi durumlar dışında kürtaj yaptırmak yasak.

Polis, bugün tapınak morgunun iki ayrı odasında yapılan aramalarda toplam 1654 cenin bulunduğunu, ceninlerin bazılarının bir yıldan fazla süredir burada tutulduğunu belirtti.

Son bulunan ceninlerle tapınakta yapılan aramalar sonucu toplam 2002 cenin ele geçirildiğini söyleyen polis, arama çalışmalarının sona erdiğini kaydetti.

Ceninlerin plastik çantalar içinde paketlenmiş halde bulunduğu, iki morg görevlisinin ceninleri tapınak içinde üç yere koyduklarını itiraf ettikleri açıklanmıştı.

Başbakan Abhisit Vejjajiva, bu olayın "sorunun ciddiyetini gözler önüne serdiğini" ifade etmiş, ancak kürtajla ilgili yasada değişikliğe gidilmesi varsayımını reddederek, bu yasanın "yeterince esnek olduğunu" savunmuştu.

Tayland'daki tapınakta bulunan ceninler

Halk Sağlığı Bakanlığı, yasadışı olarak faaliyet gösteren kürtaj kliniklerine karşı operasyon başlatmıştı.

Tayland'da yasadışı kürtaj sayısı yılda 80 bin. Doğumun anne sağlığı için tehlikeli olabileceği veya hamileliğin tecavüz sonucu olması gibi durumlar dışında, Tayland'da kürtaj yasadışı.


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