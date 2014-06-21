Budist rahipler camilere saldırdı

Sri Lanka'da Budist rahipler, ülkenin çeşitli yerlerinde Müslümanlara ait dükkanlara ve camilere saldırdı.

Sri Lanka'nın güneybatısında üç Müslümanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Müslümanlara karşı şiddet olaylarının ardından, Budist rahipler, bu sabah ülkenin çeşitli yerlerinde Müslümanlara ait dükkanlara ve camilere saldırdı.

Görgü tanıkları, Budist rahiplerin, Jaffna bölgesinde Navanthurai köyünün camisine ve Jaffna Üniversitesinin mescidine saldırdığını, Colombo'nun 25 kilometre güneyinde Panadura'da da Müslümanlara ait No Limit mağaza zincirinin bir şubesinin yakıldığını bildirdi.

Kaynaklar Anadolu Ajansı'na, dükkana sabaha karşı altı molotof kokteylinin atıldığını, saldırıda yaralanan olmazken, maddi hasarın meydana geldiğini açıkladı.

Binanın önünde toplanan kalabalığı kontrol altına almak için özel kuvvetlerin görevlendirildiği, zırhlı araçların bölgede devriye gezdiği belirtildi.

Görgü tanıkları, bölgeye gelen iki itfaiye aracında ise yangını söndürecek su bulunmadığını söyledi.

Bu arada Cafna'da Müslümanlarla dayanışma gösterisi düzenlendi ve Tamil Ulusal Halk Cephesi, ülkenin güneyinde Müslümanları hedef alan saldırıları kınadı.

Sri Lanka'da milliyetçi Budist grup Bodu Bala Sena'nın ülkenin güneyindeki Aluthgama kentinde düzenlediği mitingin ardından Aluthgama ve Dharga'da patlak veren şiddet olaylarında en az üç kişi ölmüştü. Yerel hastane kaynakları, olaylarda sekiz kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.