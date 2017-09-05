Budist eyalette karar verildi: Sığır eti satışı serbest

İstanbul, 5 Eylül (DHA) – Hindistan’ın yeni Turizm Bakanı Alphons Kannanthanam, görevinin ilk gününde ülkenin en tartışmalı konusuna değinerek, Kerala bölgesinde sığır eti yenilebileceğini söyledi.

Kannanthanam, “Hindistan Halk Partisi, insanlara sığır eti yiyip yiyemeyeceklerini söyleyemez. Kimsenin beslenme alışkanlığına karışamayız, bu insanların kendi kararı.” dedi.

Kannanthanam, Goa eyalet başkanı Manohar Parrikar’ın geçtiğimiz günlerde aldığı Karnataka’dan Goa’ya yapılan sığır eti ithalatına kısıtlama getirmeme kararını örnek göstererek, “Eğer Goa’da sığır eti yenilebiliyorsa Kerala’da neden yenmesin.” dedi.