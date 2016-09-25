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Budapeşte'de meydana gelen patlamanın nedeni belli oldu

Budapeşte'nin en işlek bulvarlarından Terez Körut'ta cumartesi gecesi meydana gelen patlamada bulvarda devriye gezen iki polis yaralanmıştı

25 Eylül 2016 23:58

Macaristan Ulusal Polis Merkezi Emniyet Müdürü Karoly Pap, dün gece (cumartesi) Budapeşte'nin 6. bölgesinde meydana gelen patlamaya el yapımı bombanın neden olduğunu ve bölgede devriye gezen polislerin hedef alındığını açıkladı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, saldırıda iki polisin yaralandığını, polislerden birisinin durumunun ciddiyetini koruğunu kaydeden Pap, saldırının terör eylemi olup olmadığının araştırıldığını söyledi. Pap ayrıca, patlama ile bağlantısı olduğu düşünülen 20-25 yaşlarındaki şüphelinin arandığını ve bu kişinin bulunması için başına 10 milyon forint (yaklaşık 100 bin lira) ödül konulduğu belirtti.

Başkent Budapeşte'nin en işlek bulvarlarından Terez Körut'ta cumartesi gecesi boş bir dükkanın önünde meydana gelen patlamada bulvarda devriye gezen iki polis yaralanmıştı.  
 

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