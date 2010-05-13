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Dünya

Budapeşte'de 400 yıl sonra cami inşa ediliyor

Osmanlı İmparatorluğu dönemi sonrası, Macaristan'ın başkentinde ilk kez bir cami inşa ediliyor.

13 Mayıs 2010 03:00

T24 - Osmanlı İmparatorluğu dönemi sonrası, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de ilk kez bir cami inşa ediliyor.


Yaklaşık 400 yıl aradan sonra Budapeşte'de inşa edilecek olan cami, başkentin tek camisi olma özelliğini taşıyacak. İyi İşler ve Barış Vakfı tarafından, Budapeşte'nin Budaörs ilçesinde satın alınan arsaya yapılacak caminin yanında kültür merkezi de bulunacak.


Macaristan'da 30-40 bin Müslümanın yaşadığını açıklayan vakıf yetkilileri, Budapeşte'de 8 adet mescidin hizmet verdiğine, ancak cami bulunmadığına dikkat çekti. Yetkililer, caminin inşaatı için Budaörs Belediyesi ile tüm anlaşmaların yapıldığını açıkladı.


Macaristan'da camiler, Osmanlı İmparatorluğu döneminde (1541-1686) inşa edilmişti. Bugün Pecs kentinde Yakovalı Hasan Paşa Camii ve Siklos şehrinde Malkoç Bey Camii günümüze kadar ayakta kalabildi.

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