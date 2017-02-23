T24 LogoT24 Logo
Spor

Budapeşte de 2024 Olimpiyatları ev sahipliği adaylığından vazgeçiyor

Almanya'nın Hamburg kenti referandum, Roma da maddi kaygıları gerekçe göstererek adaylıktan daha önce çekilmişti

23 Şubat 2017 16:26

Macaristan hükümeti, Budapeşte Belediyesi ve Macaristan Olimpiyat Komitesi'ne (MOB) 2024 olimpiyat adaylığını geri çekmesini tavsiye etme kararı aldı.

Aljazeera'nin haberine göre, Budapeşte'de geçen ay konu hakkında halk oylaması düzenlenmesi için Momentum Hareketi tarafından düzenlenen imza kampanyasına halk büyük ilgi göstermiş, referandum için gerekli olan 138 bin sayısı fazlasıyla aşılarak, 266 bin imza toplanmıştı.

Budapeşte'nin çekilmesinin resmileşmesinin ardından Fransa'nın başkenti Paris ve ABD'nin Los Angeles kenti aday olarak kalacak. Adaylık süreci de 15 Eylül 2017’de karara bağlanacak.

Almanya'nın Hamburg kenti referandum, Roma da maddi kaygıları gerekçe göstererek adaylıktan daha önce çekilmişti. 

ETİKETLER

MacaristanRoma2024 adaylıkOlimpiyat adaylığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24