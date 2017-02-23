Budapeşte de 2024 Olimpiyatları ev sahipliği adaylığından vazgeçiyor

Macaristan hükümeti, Budapeşte Belediyesi ve Macaristan Olimpiyat Komitesi'ne (MOB) 2024 olimpiyat adaylığını geri çekmesini tavsiye etme kararı aldı.

Aljazeera'nin haberine göre, Budapeşte'de geçen ay konu hakkında halk oylaması düzenlenmesi için Momentum Hareketi tarafından düzenlenen imza kampanyasına halk büyük ilgi göstermiş, referandum için gerekli olan 138 bin sayısı fazlasıyla aşılarak, 266 bin imza toplanmıştı.

Budapeşte'nin çekilmesinin resmileşmesinin ardından Fransa'nın başkenti Paris ve ABD'nin Los Angeles kenti aday olarak kalacak. Adaylık süreci de 15 Eylül 2017’de karara bağlanacak.

Almanya'nın Hamburg kenti referandum, Roma da maddi kaygıları gerekçe göstererek adaylıktan daha önce çekilmişti.