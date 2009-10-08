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Spor

Bucks'a Ersan da yetmedi

Milwaukee Bucks deplasmanda Detroit Pistons'a 113-104 yenilerek ikinci hazırlık maçında da galibiyetle tanışamadı. Ersan İlyasova'nın 14 sayısı Bucks'ı kurtaramadı.

08 Ekim 2009 03:00

Milwaukee Bucks deplasmanda Detroit Pistons'a 113-104 yenilerek ikinci hazırlık maçında da galibiyetle tanışamadı. Ersan İlyasova'nın 14 sayısı Bucks'ı kurtaramadı.

Pistons, kısa oyuncuları Ben Gordon, Rodney Stuckey ve Will Bynum'ın toplam 68 sayı attığı hazırlık maçında Bucks'ı 113-104 yendi.

Gordon 24, Bynum 23 ve Stuckey 21 sayı atarak Pistons'a galibiyeti getirdi.

İkinci hazırlık maçını da kaybeden Milwaukee Bucks'ta Ersan İlyasova ilk beşte başladığı ve 22 dakika süre aldığı maçı 14 sayıyla tamamladı. Ersan 3/4 ikilik, 1/2 üçlük ve 5/8 faul isabetiyle oynadı.

Bucks'ın en skorer oyuncusu 18 sayı kaydeden çaylak Brandon Jennings oldu.

Pistosn'tan Austin Daye ve Bucks'tan Carlos Delfino son dakikada kavga ettikleri için oyundan atıldı.

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