-BUCKS'A DERRICK ROSE ENGELİ ANKARA (A.A) - 27.03.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 6 maçla devam edildi. Bradley Center'da oynanan maçta Chicago Bulls'u ağırlayan Milwaukee Bucks, rakip takımın yıldız oyuncusu Derrick Rose'un üstün performansıyla başa çıkamadı ve sahadan 95-87 yenik ayrıldı. 30 sayıyla maçın en skorer ismi olan Rose, 17 asistle de ''double double'' yaptı. Carlos Boozer 14 sayı ve 11 ribauntla, Joackim Noah da 12 sayı ve 11 ribauntla iki kategoride de çift haneli sayılara ulaşan diğer oyuncular oldu. Milli basketbolcu Ömer Aşık ise sonradan girdiği ve 8 dakika kaldığı oyunda 2 sayı attı, 3'ü savunma olmak üzere 4 ribaunt aldı. 53 galibiyeti ve 19 yenilgisi bulunan Chicago temsilcisi, Doğu Konferansı'nda zirvede yer alıyor. Bucks'da ise John Salmons 25, Carlos Delfino ise 23 sayı kaydetti. 29 galibiyeti ve 43 mağlubiyeti bulunan Milwaukee ise aynı konferansta 10. sırada yer alıyor. Gecenin diğer maçlarında şu sonuçlar alındı: Atlanta Hawks: 98 - New Jersey Nets: 87 Charlotte Bobcats: 114 - New York Knicks: 106 Detroit Pistons: 100 - Indiana Pacers: 88 Utah Jazz: 77 - Dallas Mavericks: 94 Los Angeles Clippers - Toronto Raptors: 94-90