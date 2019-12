Bucks Rockets'i uçurdu

NBA'de Milwaukee Bucks, eksik oyuncularına rağmen kendi sahasında Houston Rockets'i 124-112 mağlup etmeyi başardı.





NBA'de Milwaukee Bucks, sahasında Houston Rockets'ı mağlup ederken, Memphis Grizzlies de eksik New Orleans Hornets'i yendi. Philadelphia 76ers ise batı konferansı'nın iddialı takımlarından Phoenix Suns'ı farklı geçti.



Milwaukee Bucks, dizindeki sakatlık nedeniyle sezonu kapatan All-Star Michael Redd ve belindeki ağrılar yüzünden iki ay takımdan uzak kalacak Andrew Bogut'un yokluğunda Houston Rockets'ı ağırladı.



İlk çeyrekten itibaren maça ağırlığını koyan Milwaukee, son maçların formda ismi Ramon Sessions'ın 26 sayı-4 ribaund-7 asist ve 4 top çalma ile tamamladığı karşılaşmayı 124-112 kazandı.



Milwaukee'de ayrıca Charlie Villanueva ve Richard Jefferson da 25'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadılar. Houston Rockets'ta 9'da 1 şut isabetiyle oynayan Tracy Mcgrady ve 8'de 2'yle maçı bitiren Yao Ming, beklentilerin altında kalırken, kenardan gelerek 23 sayı kaydeden Aaron Brooks'ın 23 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.



Chris Paul, David West, Tyson Chandler ve Morris Peterson'ın yokluğunda Memphis Grizzlies deplasmanına çıkan New Orleans Hornets, sahadan 85-80'lik mağlubiyetle ayrıldı. Baştan sona büyük bir çekişmeyle geçen karşılaşmada Memphis'in çaylağı O.J. Mayo 22 sayı ve kariyer rekoru olan 16 ribaund ile yıldızlaştı. Ribaundlarda rakibine 64-38'lik bir üstünlük sağlayan Memphis'te Hakim Warrick 15 sayı - 14 ribaund ve 3 blokla galibiyete katkı yapan bir diğer isimdi. New Orleans maç boyunca % 30'un altında bir şut isabetiyle oynarken, sırp forvet peja Stojakovic 23 sayı üretti.



All-Star forvet Elton Brand'in sakatlığında üst üste galibiyetler alan Philadelphia 76ers, dün de Phoenix Suns'ı farklı yendi. Baştan sona rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Philadelphia'da 25 sayıyla oynayan "Teddiyis Yang", kenardan gelerek 24 sayı üreten "Mariis Speyts" ve 22 sayı kaydeden "Andre Igadala" galibiyette önemli rol oynadılar. Phoenix 18 top kaybı yaptığı maçı 108-91 kaybederken, Amare Stoudemire 19 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.



Nba'de gecenin sonuçları:



Philadelphia - Phoenix: 108-91

Charlotte - La Clippers: 94-73

Milwaukee - Houston: 124-112

Memphis - New Orleans: 85-80