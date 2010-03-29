Bucks galibiyetine Ersan'dan 8 sayı

T24 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks'ın sahasında uzatma dakikalarında Memphis Grizzlies'i 108-103 yendiği maçta, milli basketbolcu Ersan İlyasova 8 sayı kaydetti.



Bradley Center'daki, normal süresi 94-94 biten karşılaşmanın 32 dakikasını sahada geçiren İlyasova, 8 sayı ve 6 ribauntla oynadı, 2 de top çaldı. Bucks'ı 5 farkla galibiyete götüren isimler, 29 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla takımın en skoreri olan Brandon Jennnings, 25 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist üreten John Salmons ve 18 sayı ve 11 ribauntla ''double-double'' yapan Andrew Bogut oldu.



5 oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı Grizzlies'de ise 31 sayı, 15 ribaunt ve 1 asistle ''double-double'' yaparak, maçın en skoreri olan Zach Randolph'un ve 20 sayı atan Rudy Gay'in performansı ise galibiyete yetmedi.



Bucks, normal süresi 94-94 biten maçın uzatma dakikalarında sahadan 108-103 galip ayrıldı.



Bu arada, milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta,

Toronto Raptors deplasmanda Miami Heat'e 97-94 yenildi.



Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle:



Cleveland Cavaliers - Sacramento Kings: 97-90

Atlanta Hawks - Indiana Pacers: 94-84

Detroit Pistons - Chicago Bulls: 103-110

Orlando Magic - Denver Nuggets: 103-97

Minnesota Timberwlves - Phoenix Suns: 105-111

Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers: 87-92

Boston Celtics - San Antonio Spurs: 73-94

Los Angeles Clippers - Golden State Warriors: 103-121



Lige, TSİ yarın sabaha karşı yapılacak 5 maçla devam edilecek.

