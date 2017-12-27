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Spor

Bucaspor'un umudu azaldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilen Bucaspor, 16-18 Ocak tarihleri arasında İzmir'de oynayacağı rövanş öncesi tur şansını mucizelere bıraktı

27 Aralık 2017 15:13

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Galatasaray\'a 3-0 yenilen Bucaspor, 16-18 Ocak tarihleri arasında İzmir\'de oynayacağı rövanş öncesi tur şansını mucizelere bıraktı. Yedek ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden Süper Lig\'in güçlü ekibi önünde soyunma odasına 3-0 geride giren Bucaspor\'da teknik direktör Aytekin Sümbül, \"Bu tür maçlarda 1-2 pozisyon bulabilirsiniz ve bunları golle sonuçlandırmanız gerekir. 35. dakikaya kadar çok iyi mücadele ettik. Bir gol bulsaydık İzmir\'e daha umutlu dönebilirdik. Yine de rövanşta elimizden geleni yapacağız. Sonuçta rakip Galatasaray, işimiz zor\" dedi.
Genç oyuncuların heyecanına yenik düştüklerini ifade eden Sümbül, \"Kazandığımız her topu rakibe verdik. İkinci bölgede çok pas hatası yaptık. Galatasaray gibi bir takım karşısında bu kadar hata yaparsanız sonuç kaçınılmaz olur. Özellikle Yasin Öztekin oyunun kilidini açan oyuncu oldu. Süper Lig\'deki Göztepe maçında olduğu gibi Yasin yine çok iyiydi, oyuna direkt etkisi olan bir futbolcu. Onu durdurmakta güçlük çektiğimiz için bu skoru aldık. Oyuncularımın azminden ve mücadele gücünden mennumum. Disiplini bırakmadılar, verdiğim taktiği en iyi şekilde uygulamaya çalıştılar\" diye konuştu.

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