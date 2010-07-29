-BUCASPOR'UN STAT SORUNU ÇÖZÜLDÜ İZMİR (A.A) - 28.07.2010 - TFF Süper Lig takımlarından Bucaspor'da, kulüp başkanı Mehmet Bektur, Devlet Bakanı Faruk Özak ile yaptıkları toplantının ardından stat sorununun çözüme kavuştuğunu belirterek, ''Buca Arena stadı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne devredilerek, Bucaspor'a kiralanacak'' dedi. Başkan Bektur, Bucaspor'un resmi sitesinde yaptığı açıklamada, Bucaspor camiasını bir süredir meşgul eden Buca Arena Stadı sorununa beklenen çözümün bulunduğunu bildirdi. Bektur, TFF Başkanı Mahmut Özgener, TFF Başkanvekili Levent Kızıl'ın organizasyonuyla bugün Ankara'da Bakan Faruk Nafiz Özak ile bir araya geldiklerini açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı'nın da tele-konferansla katıldığı toplantıda, Buca Arena Stadı'nın mülkiyet sorunuyla ilgili çözüm yollarının tartışıldığını ifade eden Bektur, şunları kaydetti: ''Toplantı sonucunda Çevik Bir Meydanı'nda bulunan Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait stadın, çok uzun süreli olarak Buca Belediyesine tahsis edilmesine karar verildi. Hazırlanacak protokole, eş değer büyüklükte bir yer ile takas edilebilir maddesinin yanı sıra, bu alanın kamu yararına kullanılacağına dair şerhin de eklenmesi istendi. Buca Belediyesi, meclis kararına uyup, hazine ile olan davasından çekilecek ve Buca Arena'yı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edecek. Genel Müdürlük de stadı Bucaspor'a kiralayacak. Böylece stadın mülkiyet sorunu ortadan kalkacak ve maçları oynayabilmek için hemen gerekli inşaata başlayacağız.'' Stat kapasitesini 13 bin kişiye çıkarma amaçlı projeyle ilgili her türlü girişim ve malzemelerin hazır olduğunu hatırlatan Bektur, çalışmalara hafta sonu başlanması halinde Buca Arena'nın 45 günde Süper Lig maçı oynayabilecek düzeye getirebileceklerini belirtti.