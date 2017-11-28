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Spor

Bucaspor'un rakibi kupada Sivasspor

İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Afjet Afyonspor'a 1-0 yenilerek alt sıralardan kurtulamayan Bucaspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak

28 Kasım 2017 13:56

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta Afjet Afyonspor\'a 1-0 yenilerek alt sıralardan kurtulamayan Bucaspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçında Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor\'a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadı\'nda hakem Onur Karabaş\'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 16.00\'da çalacak.
Bucaspor ve Sivasspor\'un sahaya yedek ağırlıklı kadrolarla çıkması bekleniyor. Bucaspor Teknik Direktörü Mehmet Bulut, Sivasspor\'un gücünü bildiklerini belirterek, \"Sahada elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Avantajlı bir skorla İzmir\'e dönmek istiyoruz\" dedi. 

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