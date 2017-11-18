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Spor

Bucaspor'un rakibi Bodrumspor

İZMİR, (DHA) TFF 2

18 Kasım 2017 15:09

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta çıkış arayan iki Ege temsilcisi Bucaspor ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın İzmir\'de kozlarını paylaşacak. Yeni Buca Stadı\'nda Tolga Ahmet Kalaycı\'nın düdük çalacağı karşılaşma saat 13.30\'da başlayacak. Ev sahibi Bucaspor\'da sakatlıkları bulunan stoper Veli ve orta saha Şenol\'un yanı sıra cezalı Emre Toraman görev yapamayacak. Konuk Bodrumspor\'da ise Çağrı ve Salim forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 20, kapalı 10, maraton 7, kale arkası ve misafir tribün 5 TL olarak belirlendi.
Bucaspor Başkanı Ahmet Doğan, Bodrumspor\'un iyi bir ekip olduğunu ancak saha ve seyirci avantajını iyi kullanıp sahadan 3 puanla ayrılacaklarını söyledi. Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya da İzmir\'de istedikleri sonucu alacaklarını belirterek, takımına güvendiğini dile getirdi.

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